ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は16日、予選3日目が行われた。きょう4日の予選最終日、注目レースは12Rだ。片岡の行き足は申し分ない。若干甘さがあったターン回りも安定してきた。1マークを先に回れば逃げ態勢を築ける。カド戦の佐藤を対抗視。捲るほどの伸びはないが、操縦性の良さを生かして自在に運ぶ。飛田は先に攻めるのみ。大外から最内を鋭く差す岡崎の連下浮上も十分ある。＜1＞片岡雅