豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」が、16日に開幕した。きょう17日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。チャンスを逃さない仕掛けで初日特選を制した志田が、地元勢を連れて豪快スパート。笠松の援護を受けて連勝ゴールを目指す。中部スジ＜9＞＝＜1＞本線。蕗沢が先手を奪えば古川のさばきごろに。両派で激しくやり合えば、初戦を11秒2で捲った徳永の出番となる。＜1