別府競輪のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が16日、開幕した。きょう17日の2日目は1〜3Rでガールズの予選第2走、7〜12Rで男子二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。唯一3車ラインの九州トリオが大本線。伊藤の攻めに乗って地元の阿部が鋭く抜け出す。伊藤をきっちりと2着に残す＜9＞＜1＞が中心。存在感を示した長谷部への＜9＞＜2＞と、阿部から牧へのズブズブで地元ワンツー＜9＞＜5＞も押さえておきたい。茨城勢も穴で