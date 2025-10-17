【モスクワ共同】欧州南東部の旧ソ連構成国モルドバの憲法裁判所は16日、9月28日に投票が行われた議会（一院制、定数101）選挙の結果を承認し、各党の議席が確定した。モルドバでは親欧米と親ロシアで世論が二分されてきたが、親欧米のサンドゥ大統領が率いる与党「行動と連帯」が55議席で過半数を占め、大統領と議会が一体となった欧州連合（EU）加盟推進路線が当面続く見通しとなった。親ロシアの野党連合「愛国者ブロック」