¼«Ì±ÅÞ¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹Ô¤Ã¤¿16Æü¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼«Ì±¡¦¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¶¦Í­¤Ç¤­¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤È¤È¤â¤Ë°Ý¿·¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬°ìÃÊ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À¯ºö¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¹Í¤¨Êý¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£°Ý¿·¤Ï12¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¸½¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¾®