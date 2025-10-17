【ワシントン共同】米議会上院は16日、与党共和党のつなぎ予算案の採決に進むための動議を否決した。否決は10回目。予算切れによる連邦政府機関の一部閉鎖が続く。投票は賛成51、反対45だった。定数100の上院で、議事妨害を阻止してつなぎ予算案の採決に進むためには60票の賛成が必要で、53議席の共和党は民主党系の賛同を得なければならない。