Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規（２８）が１６日、東京・新宿の東京グローブ座で、主演舞台「十二夜」（１７日〜１１月７日まで）の初日前会見＆公開稽古に登場した。シェークスピア原作の喜劇で、正門は主人公・ヴァイオラ役。「いつかはシェークスピアをやりたいと思った。それを森（新太郎）さんの演出で、この劇場でやりたいと思っていた。３つの夢がかなった」と笑顔を見せた。作中では女装にも挑戦。「お姫さまの役をいた