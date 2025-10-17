埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、逮捕された元施設職員の男が「2人に恨みはなかった」と供述していることが新たにわかりました。【写真を見る】「2人に恨みはなかった」木村斗哉容疑者（22）新供述埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者女性2人死亡自宅から約20キロ離れた老人ホームまで自転車で移動この事件はおととい、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで80代の入所者の女性2人が血を流して倒れてい