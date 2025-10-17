事件があった老人ホームを調べる捜査員＝15日、埼玉県鶴ケ島市（共同通信社ヘリから）埼玉県鶴ケ島市の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、うち1人への殺人容疑で逮捕された元職員木村斗哉容疑者（22）が首を絞めるために使える道具を複数所持していたことが17日、県警への取材で分かった。亡くなった女性（89）の死因は窒息死で、県警は凶器として使った可能性も含め捜査する。県警によると、これらの道具は事件後