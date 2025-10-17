【その他の画像・動画等を元記事で観る】 あらゆる音楽ランキング・チャートで歴代記録を塗り替え、大ヒット中の米津玄師「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌 ）が、またあらたな記録を打ちだした。 10月17日公開のオリコン週間カラオケランキング（2025年10月20日付）において、「IRIS OUT」が1位を獲得。2025年度リリース楽曲として、「今年度初の1位」を記録し、快挙を達成した。 ■登場