Aぇ！groupの正門良規（28）が16日、東京グローブ座で主演舞台「十二夜」の公開稽古を行った。「せっかくの喜劇なので、皆さんも何も考えずに笑いに来ていただけたら」と呼びかけた。演じるのは乗っていた船が嵐に遭遇し、生き延びるために男装して公爵に使える女性・ヴァイオラ役。ヴァイオラの男装から始まる、もつれにもつれた三角関係が描かれる。女性役について「所作や声色を女性に寄せるのが難しかったです」と振り返る