timeleszの松島聡（27）が16日、兵庫・ミナミあわじ市に19日にリニューアルオープンする「道の駅うずしお」で開催された大型デジタルサイネージ「うずしおビジョン」の除幕式に登場した。松島がデザインしたシグネチャーキャラクター「淡路うず助」を「やさしく、人なつっこく、親しみやすいキャラです」とPR。さらに大阪・関西万博で大人気となった「ミャクミャク」には「ライバル？それはないです。でも、そうなったらいいで