奈良県斑鳩町の藤ノ木古墳から出土した国宝の「金銅製冠」奈良県立橿原考古学研究所付属博物館（同県橿原市）で、未盗掘で大量の副葬品が出土した藤ノ木古墳（同県斑鳩町）の特別展「きらびやかに送る」が開かれている。鳥形や花弁状の装飾がある「金銅製冠」や靴形の「金銅製履」など、近年の再修理を終えた国宝を展示している。11月30日まで。藤ノ木古墳は6世紀後半の大型円墳で直径約50メートル。1985年からの発掘では金銅