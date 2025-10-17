Aぇ！group正門良規（28）が16日、都内で主演舞台「十二夜」（17日から、東京・グローブ座など）初日前会見に登壇した。グループのメンバー、草間リチャード敬太（29）が逮捕後、正門にとって初の公の場となった。会見の冒頭、草間が逮捕された件について言及。6日に釈放されたが、スポンサーやテレビ局など各方面が対応に追われた。正門は、世間を驚かせたことをわび「当面Aぇ！groupは4人で活動していきますが、引き続き温かい目