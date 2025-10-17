timelesz松島聡（27）が16日、兵庫県南あわじ市で、道の駅うずしお「うずしおビジョン」除幕式にスペシャルゲストとして登壇した。リニューアルオープンする同施設に設置される、全幅6メートルのデジタルサイネージ「うずしおビジョン」のシグニチャーキャラクター、「淡路うず助」を松島がデザインした。個展の開催経験があり、アート作家の一面も持つ松島だが、自身の作品と地域のコラボレーションは今回が初となる。松島は、制