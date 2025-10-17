今年13回忌となる島倉千代子さんの未発表音源が見つかり、命日となる11月8日に発売されるメモリアルアルバムに収録されることが16日、分かった。今回7曲の未発表音源が発見され、うち4曲はアルバムに収録されるが、未収録の3曲も11月14日開催のメモリアルイベントで披露されるという。未発表音源発見のきっかけはファンからの情報だった。13回忌のメモリアルアルバムに収録するリクエスト曲を募ったところ、ファンから未発表音源の