Aぇ！group正門良規（28）が16日、都内で主演舞台「十二夜」（17日から、東京・グローブ座など）初日前会見に登壇した。シェークスピア喜劇の最高作とも言われる同作。正門は、男装する女性・ヴァイオラを演じる。作品について「難しいかなと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、そんなことない。ただただ楽しみに、フラットに来ていただけたら良いなと思います」と強調し、敷居の高さを取り払った。演じるヴァイオラへのアプロ