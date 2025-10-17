今年デビュー10周年を迎える元NMB48本郷柚巴（ゆずは、22）。12月10日発売の3rd写真集（タイトル未定、講談社刊）から、先行カット第2弾が16日、公開された。今回公開されたカットは、鍛え上げた美ヒップや新鮮なランジェリー姿、海辺でのセクシーな水着ショットなど、ドキドキ感満載の内容となっている。また、夜の街並みで見せた“ゆずちゃん”らしい、愛らしい笑顔も披露している。同作は全編カナダ・バンクーバーで撮影。あら