【ロンドン１５日＝大西健太】ロイヤル・アルバート・ホールの周辺に、力士に負けない大柄な男性が現れた。その名はマンディープ・シン・クンディさん（４４）。英国アマチュア相撲王者に輝いた実績があり、現在は自身が代表を務める「ディープ相撲道場」で相撲を教えている。マンディープさんは、たまたま通りかかった翔猿（３３）＝追手風＝と“共演”。体重１３７キロの技巧派を軽々と担ぎ上げる怪力ぶりを見せた。翔猿も「