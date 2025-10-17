２０１３年に死去した歌手の島倉千代子さん（享年７５）の未発表音源が発見されたことが１６日、分かった。十三回忌の命日にあたる１１月８日に発売されるメモリアルアルバムに収録される。今回、メモリアルアルバムの発売にあたり、レコード会社がリクエスト曲を募ったところ、ファンから未発表音源の情報が寄せられ、台帳を調べたところ実際にレコーディングされたマスターテープが発見。社内に残る資料をさらに精査すること