ｔｉｍｅｌｅｓｚの松島聡が１６日、兵庫県・南あわじ市「道の駅うずしお」リニューアルオープン竣工式にゲスト出演した。松島は鳴門海峡の渦潮をモチーフにしたアート作品で、地域とのコラボレーションに挑戦。デジタルサイネージ「うずしおビジョン」で上映するアート作品を制作した。親しみやすく特徴的な目に、渦潮をイメージした頭がかわいい「淡路うず助」を描いた松島は「このキャラクターが未来に向けて、いろんな人に