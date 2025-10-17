【ウィーン共同】ハンガリーのオルバン首相は16日、米ロ首脳がハンガリーでの対面会談で合意したことについて「世界の平和を愛する人々にとって素晴らしい知らせだ。準備はできている」と表明した。X（旧ツイッター）に投稿した。