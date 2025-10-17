Aぇ! groupの正門良規さんが主演を務める舞台『十二夜』のゲネプロが16日に行われました。ゲネプロの前には初日前会見も行われ、共演の大鶴佐助さん、阿知波悟美さん、峯村リエさんらとともに公演への意気込みを語りました。 【写真を見る】【 Aぇ! group・正門良規 】キスシーンに「ワクワクしました」念願のシェイクスピア作品に「何も考えずに笑いに来て」本作は、正門さん演じるヴァイオラの男装から始まる、もつれに