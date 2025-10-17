Aぇ! groupの正門良規さんが、同グループのメンバーである草間リチャード敬太さんの騒動後、初の公の場に登場し、コメントしました。 【写真を見る】【 Aぇ! group・正門良規 】 「温かい目で見守っていただければ」草間リチャード敬太さんの騒動後初の公の場でコメント正門さんは、明日から開幕する自身が主演を務める舞台『十二夜』の初日前会見に、他のキャストともに衣装で登場。会見の冒頭、正門さんは‟Aぇ! g