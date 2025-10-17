アメリカのトランプ大統領は16日、イスラム組織ハマスをめぐり、「ガザ地区で人々の殺害を続けるなら、我々が介入して彼らを殺害するしかない」とSNSに投稿しました。アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」などはハマスが停戦の発効後、ガザ地区で他のパレスチナ人武装勢力への攻撃を始めていると伝えていて、トランプ大統領はそうした行動は「合意に反する」としたうえで、ただちに止めるようハマスに警告したかたちで