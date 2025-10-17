NY株式16日（NY時間14:21）（日本時間03:21） ダウ平均45855.64（-397.67-0.86%） ナスダック22451.27（-218.81-0.97%） CME日経平均先物48070（大証終比：-360-0.75%） 欧州株式16日終値 英FT100 9436.09（+11.34+0.12%） 独DAX 24272.19（+90.82+0.38%） 仏CAC40 8188.59（+111.59+1.38%） 米国債利回り 2年債 3.420（-0.077） 10年債 3.975（-0.054） 30年債 4.587