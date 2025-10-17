【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官によると、プーチン大統領はトランプ米大統領との電話会談で、巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナ供与は戦況を変えず、米ロ関係やウクライナ情勢の解決に悪影響を与えると述べた。