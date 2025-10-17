◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャースのマーク・プライアー投手コーチ（４５）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦前に会見に出席した。プライアー投手コーチはナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の佐々木朗希投手（２３）の初のリリーフ失敗に言