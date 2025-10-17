【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１６日、ロシアのプーチン大統領と近くハンガリーの首都ブダペストで会談すると明らかにした。プーチン氏との電話会談後、自身のＳＮＳに投稿した。トランプ氏は、プーチン氏との対面会談で「ロシアとウクライナの間の『不名誉な』戦争を終わらせることができるかどうか協議する」と述べた。対面による米露首脳会談が実現すれば、８月に米アラスカ州で行われて以来となる。電