（NY時間13:54）（日本時間02:54） オラクル＜ORCL＞318.69（+15.07+4.96%） オラクル＜ORCL＞が上昇。同社がＡＩインフラ事業に関する利益率の見通しを示し、この新規事業の採算性に対するウォール街の懸念を和らげた。同社はラスベガスで開催した投資家向け説明会で、売上高６００億ドル規模のＡＩインフラプロジェクトでは、粗利益率が３５％に達する見込みだと述べている。 この発表を受けて、同社株と同