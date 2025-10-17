楕円形の「共生器官」がある雌のノコギリカメムシの後ろ足＝15日、茨城県つくば市茨城県つくば市の産業技術総合研究所（産総研）は17日、雌のノコギリカメムシの後ろ足にある「耳」と考えられていた部位が、自身の卵を外敵から守るために菌を培養する「共生器官」だったと発表した。雌の成虫の後ろ足には楕円形の部位があり、そこから糸状の菌が生えてくることが判明。菌を爪でひっかき、産卵した卵に塗りつけるような行動をす