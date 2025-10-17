アメリカのトランプ大統領が、ロシアのプーチン大統領と電話で会談しました。会談後、トランプ氏はウクライナでの戦闘終結をめぐってハンガリーでプーチン氏と直接会談すると表明しました。アメリカのトランプ大統領は16日、ロシアのプーチン大統領と電話で会談したことをSNSへの投稿で明らかにしました。トランプ氏は「会談は非常に生産的だった」としていて、▼プーチン氏はパレスチナ自治区ガザでの和平合意についてトランプ氏