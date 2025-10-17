荒牧慶彦が企画・プロデュースする舞台「Stray Cityシリーズ」の「Clubキャッテリア」の第3弾、『Stray Cityシリーズ「Club キャッテリア」〜ドッグマフィアの襲来〜』より、キャスト勢ぞろいのビジュアルのほか、公演情報が解禁。東京・シアターHにて2026年1月8〜18日、梅田芸術劇場シアター・ドラマシテにて同年1月22〜25日に上演される。【写真】“ラグドール”荒牧慶彦、“ベンガル”福澤侑ら「Club キャッテリア」キャスト