◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ブルワーズは１６日（日本時間１７日）、２連敗で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の敵地・ドジャース戦でアーロン・アシュビー投手（２７）が先発すると発表した。アシュビーは、今季自己最多４３試合で登板した本来は救援の左腕。ポストシーズンでもここまで７試合に登板して