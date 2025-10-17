今夏に開催されたクラブワールドカップでレアル・マドリード所属のゴンサロ・ガルシアは4得点1アシストを挙げて大きな話題を呼んだ。その活躍は夏の移籍市場において欧州中からオファーが殺到するほどだったが、その熱はまだ収まっていないようだ。2022年からクラブのBチームに加入したスペイン国籍の21歳はCWCでの活躍からトップチーム昇格と2030年までの契約を発表している。しかし、スペイン紙『MARCA』はその俊英の移籍の可能