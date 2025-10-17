ロシアの脅威が差し迫っているとして、ドイツで14年ぶりに「徴兵制の復活」を可能にする法案の審議が連邦議会で始まりました。ドイツはロシアの脅威に対抗するため、現役兵を今の18万人から10年で26万人に増強する方針を掲げています。連邦議会で16日に審議が始まった法案は、志願兵の募集を目的として、18歳になると入隊の意思についてのアンケート調査に加え、男性には身体検査も義務付けるというものです。さらに、志願兵だけで