鹿児島市の甲突川で16日夕方、川で浮かんでいたのは鹿児島市内の81歳の女性とわかりました。女性はその後死亡が確認され、警察が死因などを調べています。 鹿児島中央警察署によりますと16日午後6時半前、鹿児島市加治屋町の維新ふるさと館の前にかかる南洲橋近くにいた人から「人がうつ伏せで流されている」と110番通報がありました。 女性は病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。 警察が身元の確認を