トランプ大統領は１６日、プーチン大統領とハンガリーのブダペストで会談すると表明した。プーチン大統領との電話会談終了後、トランプ大統領がＳＮＳに投稿した。 投稿によると、米ロは高官による協議を来週開き、それに続いてロシアとウクライナの不名誉な戦争を終わらせることができるかどうかを見極めるため、プーチン大統領とブダペストで会談する。 トランプ大統領は「きょうの電話での