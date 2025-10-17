全国各地でクマによる被害が相次いでいることを受け、警察庁は全国の警察の担当者を集め、クマの習性などを学ぶ研修会を初めて開催しました。クマの被害が相次ぐ中、警察は住民の避難や安全確保のために出動するケースが増えています。警察庁は16日、現場の警察官が安全に対応できるよう、クマが生息するとされる37都道府県警の担当者43人を集めて研修会を開きました。研修会では、クマの生態に詳しい東京農工大学大学院の小池伸介