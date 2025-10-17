中高生らが防犯アプリの普及グッズを開発しました。東京・台東区の中高生らが開発したのは、スマートフォンをかざすと警視庁の防犯アプリをダウンロードできるキーホルダー「Let's デジポリス」です。蔵前警察署は、中高生らを学生防犯ボランティアとして委嘱するとともに、キーホルダーを配布して若い世代の防犯意識を高めたいとしています。