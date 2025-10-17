2025年7月の参院選で東京都の大田区選挙管理委員会が無効票を水増し処理していた問題で、区は、第三者委員会による調査について区民に原則公開することを明らかにしました。鈴木晶雅大田区長：区政の信頼が大きく損なわれたと思っている。区民の皆様からも注目されているので、（第三者委員会の調査を）公開していきたい。この問題は、7月の参議院議員選挙で選管職員が約2600票の無効票を水増ししたもので、区は警視庁に刑事告発し