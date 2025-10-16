株式投資のウェブ広告をきっかけに三重県の60代の女性が現金1億円をだまし取られました。 【写真を見る】60代女性が１億円被害LINEに表示された投資のウェブ広告を機に「タナカミエコ」を名乗る人物から”値上がりする株の情報”を教わり三重・名張市 警察によりますと名張市に住む60代の女性はことし8月、LINEに表示された株式投資の広告にアクセスしタナカミエコを名乗る人物と知り合いました。 女性はその後、値上がりす