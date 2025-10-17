ドジャース・佐々木朗希は１５日、キャッチボールなどで調整した。１３日の第１戦では２点リードの九回に登板したが、２／３回を１安打１失点、２四球で試合を締めることができずに降板。球速低下を心配する声も上がった。ロバーツ監督はこの日の会見で「心配はしていない。トレーナーやコーチ陣、みんなが問題ないと感じているし、彼は万全だ。明日の準備もできている」と説明。今後も抑えを任せる考えで「（ブルペンの）電話