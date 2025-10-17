2024年12月21日、静岡県島田市で乗用車を運転中、軽乗用車に衝突し、乗っていた20代の男女にけがをさせそのまま逃走したとして、2025年10月16日、パキスタン国籍の男が逮捕されました。 過失運転傷害と道路交通法違反（救護措置義務違反・事故不申告）の疑いで逮捕されたのは、住所不定で自動車販売業のパキスタン国籍の男（37）です。 警察によりますと、男は2024年12月21日午後5時ごろ、島田市島で乗用車を運転中、軽乗用車に