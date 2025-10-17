10月16日、静岡県富士市の交差点で乗用車を運転中、78歳の女性が運転する軽乗用車に衝突してけがをさせたうえ、そのまま逃走したとして、32歳の男が逮捕されました。 過失運転傷害と道路交通法違反（酒気帯び・自己普申告・救護措置義務違反）などの疑いで逮捕されたのは、富士市岩本に住む無職の男（32）です。 警察によりますと、男は16日午前4時ごろ、乗用車を運転し、富士市富士町の信号のない交差点を北進中、西進してきた7