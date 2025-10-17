10月16日午後8時53分頃、静岡県焼津市大栄町二丁目の交差点で、23歳の男性が運転する乗用車と、若い男女2人で乗っていたバイクが衝突する事故がありました。 交差点で信号待ちをしていた別の車の運転手から110番通報がありました。 警察によりますと、乗用車は北進右折、二人乗りバイクは南進直進で衝突したということです。 この事故で、バイクに乗っていた静岡市駿河区に住む女性（26）が意識不明の状態で病院に運ばれました