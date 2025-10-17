聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック」の東京大会が1か月後に迫る中、きのう、選手らが会見を行い、大会の魅力をアピールしました。「デフリンピック」は聴覚障害がある「ろう者」によるスポーツの国際大会で、来月15日から日本では初の開催となる東京大会が開幕し、世界のおよそ3000人の選手が21の競技に臨みます。きのう、日本選手団の旗手を務める松本卓巳選手（サッカー男子）や小倉涼選手（空手女子）らが日本