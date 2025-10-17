【ロンドン１６日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（日本時間１５〜１９日）２日目を前に横綱・大の里（二所ノ関）が、ジャパンハウスで行われたイベントに、立行司の第３９代木村庄之助とともに参加した。現地ファンの質問に答える時間では「伝統的な相撲界で横綱の奥様を務めるのは大変なことだと思うが、どういう人がいいですか」との問いに、「難しいですね、、今は相撲を頑張るだけなので、少し落ち着いたら考えたいなと