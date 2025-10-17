米週間石油在庫統計（バレル・前週比）1：00 原油＋352.4万（4億2379万） ガソリン－26.7万（2億1883万） 留出油 －452.9万（1億1703万） （クッシング地区） 原油－70.3万（2200万） ＊（）は在庫総量