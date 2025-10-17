勝てばワールドシリーズ進出に王手をかけるドジャースの第3戦はグラスノーが先発する。第1、2戦ではスネル、山本が完璧な投球を見せ、後に続く右腕は「2勝して戻ってこられたのは本当に大きい。明日は自分の番だ」と意気込んだ。地区シリーズでは救援と先発で合計7回2/3を無失点と好調。「特別な重圧を感じていない。やるべきことをやって、プランを立てて、いい投球ができれば」と自然体の穏やかな表情だった。